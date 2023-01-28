Полтава, Украина, 28 января, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Родственники военнослужащих 116-й бригады территориальной обороны из Полтавы обратились к украинским властям с призывом вернуть солдат с передовой, 28 января сообщает киевское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Речь идет о подразделении, понесшем тяжелые потери под Соледаром (ДНР). Авторы обращения указывают на необходимость оказания медицинской помощи военнослужащим.

Они заявили, что у солдат есть контузии и осколочные ранения, но надлежащего медицинского ухода те не получают. Кроме того, есть проблемы с провизией и одеждой.

Кроме того, родственники военнослужащих отмечают, что ряд батальонов лишился всех офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января пленный украинский военнослужащий рассказал в беседе с РИА Новости о том, что наемники, воюющие в большом количестве под Соледаром, используют мобилизованных граждан Украины в качестве пушечного мяса, бросая их на поле боя.