Родственники солдат теробороны из Полтавы обратились к украинским властям
Родственники солдат теробороны из Полтавы попросили вернуть военных из зоны боев для медпомощи
Полтава, Украина, 28 января, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Родственники военнослужащих 116-й бригады территориальной обороны из Полтавы обратились к украинским властям с призывом вернуть солдат с передовой, 28 января сообщает киевское издание «Страна».
Речь идет о подразделении, понесшем тяжелые потери под Соледаром (ДНР). Авторы обращения указывают на необходимость оказания медицинской помощи военнослужащим.
Они заявили, что у солдат есть контузии и осколочные ранения, но надлежащего медицинского ухода те не получают. Кроме того, есть проблемы с провизией и одеждой.
Кроме того, родственники военнослужащих отмечают, что ряд батальонов лишился всех офицеров.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 января пленный украинский военнослужащий рассказал в беседе с РИА Новости о том, что наемники, воюющие в большом количестве под Соледаром, используют мобилизованных граждан Украины в качестве пушечного мяса, бросая их на поле боя.