Вашингтон, 28 января, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Политика, проводимая администрацией Джо Байдена в отношении Украины, является крайне непродуманной и может вызвать тяжелейшие последствия, 28 января заявил военный эксперт, отставной подполковник армии США Дэниэл Дэвис в своей статье на ресурсе 19Fortyfive.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

После того как Берлин и Вашингтон предоставят Киеву танки Abrams и Leopard, мало кто задаётся вопросом, к каким результатам такой шаг может привести.

Дэвис считает, что неумение прогнозировать ситуацию даже на некоторое время вперёд в последние годы приводило США только к стратегическим провалам. В качестве примера эксперт приводит Ирак, Афганистан и Йемен, где активное вмешательство Вашингтона приводило лишь к резкому ухудшению ситуации. Американцы своими действиями привели эти страны лишь к полному хаосу.

То же самое и сейчас происходит с Украиной. Байден совершенно не в состоянии просчитать те негативные последствия, к которым может привести передача ВСУ новейшего американского оружия. Если этого оружия будет слишком мало, чтобы одержать победу над Россией, то территория Украины лишь превратится в пейзаж, напоминающий лунный. Если же оружия будет слишком много, то резко возрастает риск возникновения ядерной войны.

Кроме того, оказание слишком большой военной поддержки Киеву истощит запасы транспортных средств и боеприпасов у самих США, что поставит под угрозу их собственную безопасность.

В конечном счёте, считает Дэвис, цель внешней политики США, связанной с ситуацией вокруг Украины, должна состоять в том, чтобы как можно скорее положить конец конфликту и сделать это таким образом, чтобы не подготовить почву для возобновления конфликта в будущем. Только прекращение боевых действий на взаимоприемлемых условиях даёт Вашингтону наилучшие шансы на долгосрочную безопасность.

Напомним, что американская администрация приняла решение поставить ВСУ значительное количество танков Abrams.