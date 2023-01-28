Тель-Авив, Израиль, 28 января, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Неизвестный открыл стрельбу в ресторане на Западном берегу реки Иордан. Об этом 28 января сообщила Армия обороны Израиля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Уточняется, что в полицию поступила информация о нападении со стрельбой на перекрестке Альмог в местном ресторане. По словам очевидцев, неизвестный зашел в заведение, выстрелил один раз, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавших в результате инцидента нет. Армия обороны Израиля совместно с полицией осматривают местность в районе места ЧП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 28 января полицией Израиля во время расследования теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме, который произошёл в ночь на 27 января и в результате которого погибли семь человек, было задержано 42 человека.