Москва, 28 января, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Решение уйти с поста верховного ламы Калмыкии принял почетный представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сказано в заявлении, опубликованном 28 января на сайте Центрального хурула (храм) Калмыкии.

Alexxx1979 Калмыкия

Решение было принято после включения Тэло Тулку Ринпоче (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Минюстом России в реестр иноагентов. Ринпоче (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отметил, что всегда «служил калмыцкому народу и буддистам всей России».

Напомним, на сайте Минюста указано, что Тэло Тулку Ринпоче (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был включён в реестр иноагентов, так как высказывался против российской спецоперации на Украине и открыто поддерживал Украину, при этом является гражданином США и проживает вне пределов Российской Федерации.

Тэло Тулку Ринпоче (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) пожелал народу Калмыкии и всем последователям буддизма «в эти трудные времена сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия, на которых зиждется исповедуемое нами Учение Будды».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минюст России внёс в реестр иноагентов пятерых лиц, в том числе основателя группы Little Big Илью Прусикина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и официального представителя Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни-Басана Омбадыкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).