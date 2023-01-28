Москва, 28 января, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Легковой автомобиль загорелся на 33-м км внутренней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Niklas Freidwall Пожар

На место происшествия прибыли оперативные службы. Из-за инцидента была перекрыта крайняя правая полоса проезжей части.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января на 601-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в Волгоградской области столкнулись два грузовых автомобиля, после чего грузовики загорелись.