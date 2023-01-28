Берлин, 28 января, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Мир должен быть многополярным при условии сотрудничества друг с другом как можно большего количества стран, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью латиноамериканским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По его мнению, в будущем политику в мире будут определять не два блока, а целый ряд государств. Шольц отметил, что речь идет о некоторых странах из Азии, Африки и Латинской Америки.

Вместе с тем канцлер подчеркнул, что поддерживает «порядок, основанный на правилах», который якобы опирается на устав ООН, права человека и верховенство закона. Глава немецкого правительства считает, что Запад мог бы совместно со странами многополярного мира решить ряд вызовов, включая изменение климата, социальные проблемы и политику в сфере здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января агентство распространило информацию о том, что представители Социал-демократической партии ФРГ, членом которой является Олаф Шольц, планируют пересмотреть внешнюю политику Германии, в том числе в отношении России и Китая.

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