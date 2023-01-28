Лос-Анджелес, США, 28 января, 2023, 23:04 — ИА Регнум. В результате стрельбы в престижном районе Лос-Анджелеса были убиты три и ранены четыре человека, сообщает 28 января телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Отряд спасения». Реж. Мартин Кунерт. 1998. США Перестрелка на улице

Перестрелка произошла глубокой ночью в Беверли-Крест, престижном районе, находящемся недалеко от Беверли-Хиллз. Полиция заявила, что преступление случилось в доме, который сдавался в аренду.

Четверо раненых были доставлено в больницу. Двое из них находятся в критическом состоянии.

О мотивах перестрелки пока ничего не известно. Преступники не задержаны и находятся на свободе.

Напомним, что с начала года в Калифорнии произошло уже несколько массовых убийств, вызвавших большой резонанс в обществе.