Киев, 28 января, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины планирует нарастить в 2023 году закупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ВСУ, на что будет выделено примерно 20 млрд гривен ($544 млн), сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Для этих нужд Киев заключил 16 контрактов с украинскими производителями. Кроме того, власти Украины упростили систему допуска БПЛА к эксплуатации в армии.

Отмечается, что с ноября 2022 минобороны Украины получило от производителей БПЛА 75 заявок на кодификацию. Из них 13 видов беспилотников уже кодифицированы, 3 находятся в стадии кодификации.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что Киев просил производителей турецких ударных беспилотников Bayraktar оснащать БПЛА оборудованием для распыления биологического оружия в аэрозольном состоянии.