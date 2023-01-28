Кишинёв, 28 января, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь на сумму более 890 тысяч долларов передадут Киеву власти Молдавии. Об этом 28 января сообщила пресс-служба правительства страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Решение о предоставлении необходимой Украине гуманитарной помощи было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Помощь будет предоставлена из резервов МВД и минздрава на общую сумму 892 тысячи долларов.

Отмечается, что в пакет помощи вошли лекарства, оборудование для системы энергетики, посуда, предметы одежды и гигиены. Данная партия гуманитарной помощи станет уже четвёртой. направленной властями Молдавии на Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европейская комиссия (ЕК) приняла решение увеличить макрофинансовую помощь Молдавии и выделить республике ещё €145 млн.