Грозный, 28 января, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 28 января прокомментировал заявление одного из украинских националистов, заявившего о ракетах, которые могут якобы долететь до Чечни. Как пошутил чеченский лидер, он так испугался, что уже «ищет бункер» в страхе перед угрозой ракетного удара.

Михаил Метцель/РИА Новости Рамзан Кадыров

«Я тут почитал заявление какого-то шнурка… что их ракеты долетят до Грозного. Я так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер ищу», — посмеялся Кадыров.

Он напомнил, что российские военнослужащие выполняют задачи по денацификации Украины и уничтожат нацистов на их территории. По словам Кадырова, все будет ровно наоборот — снаряды тех, кто ему угрожает, останутся при них же, а российские долетят до нацистов и уничтожат их.

«Шайтаны, мы вас ищем везде, мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать. Так что наши снаряды долетят до вас, а ваши останутся у вас. И вы погибнете из-за своих снарядов, если они у вас есть»,— заявил Кадыров, опубликовав видео в своем телеграм-канале.

Напомним, в ряде СМИ на днях появилась информация, что украинский националист Евгений Карась высказал мнение о том, что никто не говорил, что ракетные удары ВСУ могут не полететь «в центр принятия решений кадыровской мафии».