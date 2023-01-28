Минск, 28 января, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Ситуация на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей напряжённая. Об этом 28 января сообщил на телеканале «Беларусь 1» глава Погранслужбы Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо.

Сергей Бобылев/ТАСС Белорусско-литовская граница

Он обвинил пограничников соседних государств в проволочках при проверке автомобилей в нарушение договорённости.

«Если нужно принять 500 машин в сутки по договорённости, принимают 100-200», — сказал Лаппо.

По его мнению, это делается для демонстрации возможностей. Кроме того, затягивание осмотра может быть ответом на объявленный в Белоруссии «безвиз».

«Мы оформляем машину две-три минуты, они — 20-30 минут», — сообщил глава Погранслужбы.

Лаппо отметил, что в итоге в Белоруссию перестали въезжать автомобили, только выезжают. Он сообщил, что обращения к службам данных стран ни к чему не привели.