Минск, 28 января, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Украинские пограничники заминировали со своей стороны пограничные пункты пропуска, вырыли рвы и окопы, взорвали приграничный мост и никого не пропускают. Об этом 28 января сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе

«Мы готовы людей принимать, и раньше принимали. Но украинская сторона их не пускает», — сказал глава погранслужбы.

Он также опроверг заявления, что Минск препятствует проходу через границу. Лаппо отметил, что на белорусской стороне рады гостям.

Кроме того, по словам главы погранслужбы, Польша отгородилась от Белоруссии «железным занавесом», установив ограждения, которые в том числе мешают миграции диких животных.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении.