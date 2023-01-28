Москва, 28 января, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Танкисты Центрального военного округа ежедневно выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Они наносят удары по укреплениям противника, бронетехнике и живой силе ВСУ. Кадры работы экипажа Т-72Б3 опубликовало в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны РФ.

Цитата из видео. Минобороны России Боевая работа экипажа Т-72Б3 в зоне проведения СВО

Как отметили в ведомстве, наводчики-операторы и командиры танков ведут работу по уничтожению боевой силы противника в круглосуточном режиме. Им помогают в работе подразделения разведки и операторы беспилотников.

«Отработали как положено», — говорят бойцы после результативного выполнения задачи.