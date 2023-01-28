Прага, 28 января, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Лидером президентских выборов в Чехии стал Петр Павел. Генерал армии в отставке набрал 58,3% голосов избирателей, сообщило 28 января информационное агентство CTK. Эти данные приведены по итогам обработки 100% бюллетеней.

Tomas Tkacik/ZUMA/ТАСС Петр Павел

По предварительным данным, за Петра Павела проголосовали почти 4 млн избирателей. Его соперник в ходе второго тура выборов Андрей Бабиш получил 41,67% голосов. Его поддержали более 2,4 млн избирателей. Он признал свое поражение и пожелал успехов своему сопернику Петру Павелу, ставшему президентом Чехии.

Явка на выборах превысила 60% всех избирателей. Официальные итоги представит 29 января ЦИК. Инаугурация нового президента Чехии состоится 8 марта.