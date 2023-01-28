Вашингтон, 28 января, 2023, 21:25 — ИА Регнум. В Конгрессе США 28 января прошло заседание представителей Армянского собрания Конгресса, Армянского национального комитета Америки и некоммерческой организации «В защиту христиан», на котором участники осудили политику Баку. Об этом в соцсети Twitter сообщил конгрессмен от Демократической партии Брэд Шерман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Собрались вместе, чтобы потребовать реальных последствий для Азербайджана из-за последней попытки провести этническую чистку армянского народа в Арцахе», — написал Шерман.

Напомним, 12 декабря 2022 жители Азербайджана заблокировали Лачинский коридор. Вышедшие на дорогу активисты заявляют, что они хотят добиться прекращения «незаконной» добычи природных ресурсов в Арцахе, который они считают азербайджанской территорией. 28 января 2023 года был перекрыт единственный газопровод между Арменией и Карабахом, идущий по территории, контролируемой Баку.