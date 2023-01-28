Москва, 28 января, 2023, 20:54 — ИА Регнум. В Госдуме считают, что после совершенного 28 января удара ВСУ по больнице в поселке Новоайдар в Луганской Народной Республике необходимо кратно увеличить «болезненность» ударов России по объектам на Украине, в которых издаются преступные приказы. Такое мнение высказал депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»), комментируя обстрел больницы.

Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости Олег Морозов

«Ответ один, и его разделяют все мои соотечественники! Болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена», — заявил политик.

Он также призвал спецслужбы РФ сделать делом чести «уничтожение лиц, отдающих нацистам преступные приказы».

Напомним, утром 28 января ВСУ нанесли удар по больнице в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела погибли 14 человек, еще 24 получили ранения.