Эспоо, Финляндия, 28 января, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Фигуристка Анастасия Губанова, поменявшая российское гражданство на грузинское, 28 января завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования проходили в финском городе Эспоо.

Александр Вильф/РИА Новости Анастасия Губанова

В произвольной программе она набрала 130,10 балла, а в сумме набрала 199,91 балла. Участвовавшие от Грузии одиночники Ника Эгадзе и Морис Квителашвили заняли, соответственно, 7 и 16 места.

Ранее Губанова не побеждала в чемпионатах подобного уровня. Кроме того, эта золотая медаль в фигурном катании стала первой в истории независимой Грузии.

Стоит отметить, что Губанова родилась в Тольятти Самарской области. В 2021 году в грузинской федерации фигурного катания сообщили, что она переходит в сборную Грузии. В российской федерации фигурного катания на коньках сообщили, что дали разрешение на это.