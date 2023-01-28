Анкара, 28 января, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Шведам, находящимся в Турции, следует опасаться массовых акций. Об этом говорится в заявлении посольства Швеции в Турции, опубликованном 28 января на сайте диппредставительства.

SEDAT SUNA/EPA/ТАСС Протесты у консульства Швеции в Стамбуле

Сообщается, что возле шведского посольства в Анкаре и перед консульством в Стамбуле прошли протесты. По мнению дипломатов, акции могут повториться.

«Призываем шведов в Турции быть в курсе развития событий и избегать массовых собраний и демонстраций», — говорится в обращении посольства.

Стоит отметить, что отношения между Турцией и Швецией начали стремительно ухудшаться после того, как 21 января в Стокгольме радикальный активист сжёг Коран возле посольства Турции. Представители шведских властей акцию не одобрили, но назвали это свободой выражения мнения, что вызвало острую реакцию Анкары. На протестной акции у генерального консульства Швеции в Стамбуле активисты сожгли шведский флаг.