Киев, 28 января, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович прокомментировал запрет русского языка в Киево-Могилянской академии. Он назвал решение о запрете нарушением конституции Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

Отметив, что сам он является «ярым сторонником академической свободы университетов», Арестович заявил, что это не касается вопроса, когда нарушается конституция и еще несколько законов международного права.

«Что делать, когда эта свобода нарушает Конституцию Украины, а именно — статью 10 и десяток нормативных актов международного права, включая законы ЕС, куда мы так стремимся», — написал политик в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что умалчивает о вопросе этики, так как «эта университетская дисциплина Могилянку не заинтересовала».

Напомним, ранее руководство Киево-Могилянской академии официально запретило вести общение в стенах вуза на русском языке. Запрет введен для всех участников учебного процесса, а также для администрации.