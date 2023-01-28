Самара, 28 января, 2023, 20:14 — ИА Регнум. На улице Садовой в историческом центре Самары (Самарский район) вечером 28 января начался пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС РФ.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

«Погибших и пострадавших нет, площадь пожара составляет 200 кв. м», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, о пожаре в дежурную службу сообщили в 18:46. Инцидент произошёл по адресу Садовая, 99. Сначала огонь тушили 64 человека с помощью 19 единиц техники, впоследствии привлекли ещё 17 человек и восемь единиц техники.

Согласно последним данным, спасатели ликвидировали открытый огонь.