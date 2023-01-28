Краснодар, 28 января, 2023, 20:08 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на трассе Новопокровская — Плоская столкнулись два автомобиля Renault и Mazda. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, в том числе трое детей, младшему из которых всего один год. Об этом сообщили 28 января в управлении ГИБДД по Краснодарскому краю.

Алексей Филиппов/РИА Новости Дорожный знак

Инцидент произошел около 11:10. Причиной автоаварии, предварительно, стали действия водителя Renault, который, выезжая со второстепенной дороги, не уступил ехавшей по встречной полосе машине Mazda.

«В результате пострадали водители обеих иномарок, а также пассажиры Mazda: 43-летний мужчина и трое детей в возрасте девяти, шести лет и одного года», — говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшим оказывают помощь в Новопокровской ЦРБ. По факту ДТП организована проверка прокуратуры.