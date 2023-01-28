Лондон, 28 января, 2023, 20:00 — ИА Регнум. В Великобритании разрабатывают планы на случай угрозы попадания танков Challenger 2 в руки российских военнослужащих в зоне спецоперации, пишет газета The Sun со ссылкой на источник, близкий к оборонному ведомству.

EPA/VALDA KALNINA/ТАСС Танк Challenger 2

По её данным британское ведомство опасается, что Россия получит доступ к образцам засекреченной композитной брони, которая используется в конструкции Challenger 2. Опасаясь этого, Великобритания обсуждает с Киевом процедуру эвакуации переданной Лондоном техники с поля боя при возникновении такой необходимости. В оборонном ведомстве в связи с этим видят несколько шагов: обучить планировщиков операций и работать с ними или сделать так, чтобы военнослужащие Украины умели эвакуировать подбитые танки.

«Самый худший вариант — уничтожение танка», — пишет The Sun.

Ранее Великобритания пообещала передать Киеву 14 танков Challenger 2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что никакие танки «Леопард» Россию не остановят. По его словам, новые танки будут отправлены вслед за «Тиграми» и «Пантерами» времен Второй мировой войны.