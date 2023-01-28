Рим, 28 января, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Уже с начала февраля цены на газ в Европе могут снизиться примерно на 40%. С таким прогнозом выступил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти. Об этом 28 января сообщает газета Corriere della Sera.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Мы рассчитываем, что с начала февраля цены снизятся на 40%, что также отразится на стоимости коммунальных услуг», ― уточнил глава министерства, выступая на избирательном мероприятии партии «Лига Севера» в поддержку кандидата в Ломбардии Аттилио Фонтаны.

Министр добавил, что итальянские власти работают над созданием механизма, который предусматривает поощрение тех граждан, кто сокращает потребление газа в быту.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в ходе открытия торгов на бирже цена на газ в Европе снизилась до менее $700 за тысячу кубометров. Стоимость фьючерса с поставками в феврале на хабе TTF в Нидерландах начала торговаться с отметки в $672 за тысячу кубометров, снижение по сравнению с расчётной ценой предыдущего торгового дня составило 9,7%.

Напомним, ранее глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескалци заявил, что Италия сможет полностью отказаться от закупок российского природного газа, однако это произойдёт не ранее, чем зимой 2024–2025 года.