Москва, 28 января, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Заявление замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, что в администрации США были рады взрыву на «Северном потоке — 2», подтверждает намерение Вашингтона дестабилизировать ситуацию в мире. Об этом 28 января сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

Она отреагировала на заявление Нуланд в Сенате США о том, что в Вашингтоне радостно восприняли новость о превращении газопровода «в груду металла».

«Заявления Нуланд являются доказательством одобрения администрацией [президента США Джо] Байдена теракта по уничтожению гражданской инфраструктуры, а также свидетельством наличия у Вашингтона мотива для подрыва мировой энергетической безопасности», — написала Захарова.

Стоит отметить, что экс-кандидат в вице-президенты США от Партии зелёных Аджаму Барака, отреагировал на заявление Нуланд, заявив, что в администрации США «какие-то хладнокровные гангстеры».