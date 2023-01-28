Прага, 28 января, 2023, 19:53 — ИА Регнум. На выборах президента Чехии лидирует генерал в отставке Петер Павел. Его результаты опережают показатели соперника почти на десять процентов. Свое поражение в выборах признал экс-премьер Чехии, лидер правоцентристского политического движения АНО (Акция недовольных граждан) Андрей Бабиш.

Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Агитационные плакаты Андрея Бабиша и Петра Павела

В своем выступлении по Чешскому телевидению он поздравил с победой лидера президентской гонки Петра Павела. Стало известно, что за Бабиша проголосовали, по данным СМИ, около 2 млн избирателей.

Поздравляя Петра Павела, его соперник пожелал, «чтобы он был президентом всех граждан Чехии и боролся за интересы республики».

Напомним, выборы президента Чехии состоялись сегодня, 28 января. Их результаты объявят вечером, а официальные данные предоставит ЦИК 29 января. Инаугурация нового президента состоится 8 марта.