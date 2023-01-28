Москва, 28 января, 2023, 19:45 — ИА Регнум. В посёлке городского типа Новоайдар Луганской Народной Республики в результате ракетного удара со стороны ВСУ повреждено здание районной больницы. Об этом 28 января сообщили в Министерстве обороны России.

Александр Река/ТАСС Последствия обстрела Новоайдарской районной больницы и поликлиники

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Уточняется, что в здание медучреждения попали реактивные снаряды с осколочно-фугасной боевой частью. Без жертв не обошлось. По данным ведомства, 14 человек погибли, 24 пациента больницы и медицинский персонал получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается необходимая помощь.

В минобороны отметили, что ВСУ целенаправленно били по больнице реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США.

«Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём 28 января при обстреле ВСУ Новой Каховки в Херсонской области пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации, находящиеся на территории «соколовского» больничного городка.