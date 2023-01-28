Лос-Анджелес, США, 28 января, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Неизвестный в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) расстрелял из огнестрельного оружия автомобиль с людьми, в результате чего погибли трое человек. Об этом 28 января сообщает газета Los Angeles Times, ссылаясь на данные полиции города.

Kaatjem Разбитое лобовое стекло автомобиля

«Не менее трёх человек погибли и не менее четырёх получили ранения в субботу утром в стрельбе в престижном районе Лос-Анджелеса Бенедикт-Каньон», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, погибшие скончались ещё в автомобиле. Пострадавшие были ранены уже после того, как выбрались из машины. Полиция ещё не задержала подозреваемого.