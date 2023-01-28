Луганск, 28 января, 2023, 19:41 — ИА Регнум. К ракетному удару по больнице в Новоайдаре могут быть причастны иностранные наемники. Такое мнение выразил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Правительство ЛНР/РИА Новости Последствия обстрела Новоайдарской районной больницы и поликлиники

По его словам, удар из РСЗО не был случайностью, так как HIMARS — высокоточное оружие. Андрей Марочко уточнил, что координаты вводит оператор, а значит, он прекрасно знал, куда направлен огонь. Учитывая, что с каждым расчетом РСЗО есть координатор, то эту роль, вероятно, выполнял иностранный наемник.

«Удар из РСЗО HIMARS был на 100% спланирован», — заявил Марочко, выразив уверенность, что удар был согласован со странами НАТО.

Напомним, 28 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по больнице в Новоайдаре из РСЗО HIMARS. В результате удара погибли 14 человек, получили ранения 24 пациента больницы.