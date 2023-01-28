Москва, 28 января, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Провести проверку в связи со взрывным ростом тарифов на электроэнергию просит глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольксого.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

«В связи с многочисленными обращениями жителей Республики Карелия в том числе семей с детьми, пожилых граждан по поводу резкого роста тарифа в Республике прошу вас провести проверку Постановления Государственного комитета республики Карелия по ценам и тарифам №132 от 22.11.2022 года на предмет его соответствия федеральным нормативным актом и обоснованности регламентируемой данным постановлением индексации тарифов на электрическую энергию», — говорится в письме (имеется в распоряжении ИА REGNUM).

Депутат Госдумы обратила внимание на «взрывной рост тарифов на электроэнергию» в Карелии. На фоне укладывающейся в рамки, установленные постановлением правительства РФ индексации одноставочного тарифа на 8,9%, индексация тарифов, дифференцированных по двум и трём зонам суток, составляется в некоторых случаях до 55%, возмущена Останина.

Ранее ФАС сообщила о снижении тарифов на электроэнергию в пяти регионах, где применяется зональный принцип установления платы (в зависимости от времени суток). Так, в Свердловской области дневной тариф снизили на 18%, в Новгородской области пиковый тариф понизили почти на 28%, в Псковской — на 33%.

Кроме того, общественный совет при Министерстве строительства РФ предложил повышать тарифы на ЖКХ с учётом платёжеспособности населения.