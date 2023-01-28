Киев, 28 января, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию о том, что ВВС Украины требуется поставка 24 западных самолетов F-16. По словам спикера, потребность в военной летной технике составляет по крайней мере пять бригад — около 180 истребителей. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Tsgt. Timothy Dischinat/U. S. Air/Global Look Press F-16

«Нам не 24 самолета нужны, а по меньшей мере пять бригад полноценных, а в каждой бригаде по три эскадрильи. Это будет то количество самолетов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства вместе с ПВО для Украины», — цитирует Игната ТК Звезда.

Ранее распространенные испанской газетой El Pais слова Юрия Игната о потребности ВВС Украины в 24 самолетах, якобы сказанные им, спикер опроверг. Он назвал эту информацию «трудностями перевода», заметив, что таких заявлений не делал и что «такие вещи очень негативно влияют, потому что информация очень чувствительна».

Ранее газета El Pais сообщила, что представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил о поставках самолетов F-16 — истребителей четвертого поколения производства США, разработанных в 1974 году, которые могут стать лучшим вариантом для Киева, так как способны объединить в себе все лучшие функции находящихся на вооружении ВСУ истребителей Су-27 и МиГ-29, штурмовика Су-25 и бомбардировщика Су-24.