Суд Германии вынес приговор убийце ежей и кроликов
Берлин, 28 января, 2023, 19:19 — ИА Регнум. В Германии к 2 годам и 10 месяцам приговорили убийцу ежей и кроликов, пишет газета Bild.
Михаил Начинкин/РИА Новости
Ежик
Согласно полученной информации, мужчина «замучил до смерти» по меньшей мере 32 ежей и четырех кроликов. Тушки животных мужчина складывал в пакеты и оставлял в людных местах.
Вычислить живодера удалось благодаря ДНК.
Ранее сообщалось, что суд Фридберга вынес мужчине приговор еще в июле 2022 года, но решение подсудимый обжаловал. Приговор оставил в силе суд Гиссена.