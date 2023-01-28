Берлин, 28 января, 2023, 19:19 — ИА Регнум. В Германии к 2 годам и 10 месяцам приговорили убийцу ежей и кроликов, пишет газета Bild.

Михаил Начинкин/РИА Новости Ежик

Согласно полученной информации, мужчина «замучил до смерти» по меньшей мере 32 ежей и четырех кроликов. Тушки животных мужчина складывал в пакеты и оставлял в людных местах.

Вычислить живодера удалось благодаря ДНК.

Ранее сообщалось, что суд Фридберга вынес мужчине приговор еще в июле 2022 года, но решение подсудимый обжаловал. Приговор оставил в силе суд Гиссена.