Актюбинск (Актобе), Казахстан, 28 января, 2023, 19:21 — ИА Регнум. На территории базы отдыха в Актюбинске (Казахстан) 28 января снегоход, которым управлял подросток 2007 года рождения, врезался в толпу людей. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.

Илья Наймушин/РИА Новости Снегоход

По данным ведомства, от травм скончалась 40-летняя женщина. Кроме того, шестеро пострадавших были госпитализированы, из которых пятеро — дети, в том числе годовалый ребёнок.

Следователи начали расследование в связи с происшествием.