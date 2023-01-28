Лондон, 28 января, 2023, 19:07 — ИА Регнум. В случае широкомасштабного наступления России Владимиру Зеленскому придется решать две большие проблемы. Ему надо будет понимать, как защищаться и как организовать собственное наступление. Такое мнение высказал британский полковник в отставке Ричард Кемп.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«У Зеленского теперь две большие головные боли. <…> ВСУ должны сделать две вещи — защититься в случае большой наступательной операции и в то же самое время организовать собственное продвижение. Смогут ли они делать эти две вещи вместе — большой вопрос», — заявил экс-военный в интервью Express.

Напомним, днем ранее Кемп заявил, что российская армия делает успехи на востоке Украины и в Донбассе. Между тем, как отметил бывший военный, на Западе простые граждане не видят этого, поскольку СМИ излагают лишь видение генштаба ВСУ.