Вашингтон, 28 января, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Вашингтону стоит направить свои войска не на Украину, а в Канаду, чтобы освободить своего крупнейшего торгового партнёра от диктатора. С таким предложением выступил популярный ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Об этом сообщает The Independent.

Nicole Osborne/Keystone Press Agency/Global Look Press Джастин Трюдо

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В своём шоу на этой неделе Карлсон сравнил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с диктатором, раскритиковав канадское правительство за их обращение с протестами дальнобойщиков в 2022 году, которые несколько недель будоражили столицу страны.

Мистер Карлсон предположил, что США должны направить военных для «вторжения» и «освобождения своего северного соседа».

«Почему мы должны стоять в стороне и позволять нашему крупнейшему торговому партнёру, государству, с которым у нас самая длинная граница, и я просто хочу сказать, что это великая страна. Я люблю Канаду, я всегда любил Канаду за её естественную красоту. Почему мы должны позволить ей превратиться в Кубу?» — задался риторическим вопросом ведущий.

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«Мы тратим все эти деньги, чтобы «освободить» Украину от русских. Почему мы не направляем вооружённые силы на север, чтобы освободить Канаду от Трюдо? И я говорю серьёзно», — добавил Карлсон.

Затем всё же признался, что просто доводит ситуацию до абсурда. Пользователя в соцсетях резко раскритиковали и высмеяли комментарии ведущего Fox News.