Вашингтон, 28 января, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что дефолт приведет к разрушительным последствиям, сообщает Axios.

Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press Джанет Йеллен

В интервью изданию министр заявила, что «нервничает» из-за дефолта, и предупредила, что американцы, вероятно, столкнутся со страшной и нарастающей рецессией, если Конгресс не поднимет допустимый уровень госдолга этим летом.

«Это было бы разрушительно. Это катастрофа», — заявила Джанет Йеллен, добавив, что в случае дефолта будет финансовый кризис.

Министр уточнила, что расходы должны сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям. Однако вслед за расходами государства сократятся и траты населения из-за «психологических последствий».

Ответственными за то, чтобы найти решение и поднять потолок госдолга, Джанет Йеллен назвала президента США Джо Байдена и руководство Конгресса.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава минфина США выступила против чеканки монеты номиналом в $1 трлн, чтобы избежать дефолта.