Степанакерт, 28 января, 2023, 19:01 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе 28 января прекратилась подача природного газа из Армении. Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха.

Григорий Сысоев/РИА Новости Степанакерт

«Азербайджан полностью отключил подачу газа в Арцах из Армении. В связи с этим подача газа в Степанакерт в ближайшее время будет прекращена», — говорится в сообщении.

В пресс-службе президента Арцаха призвали население республики соблюдать правила безопасности.

Напомним, после того как активисты из Азербайджана заблокировали Лачинский коридор, Азербайджан начал периодически перекрывать поставки газа, пользуясь тем, что газопровод из Армении в Карабах проходит по территории, подконтрольной Баку. Последний раз газ перекрывали с 17 по 20 января.