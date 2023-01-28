Эр-Рияд, 28 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Саудовская Аравия предостерегла Израиль и Палестину от эскалации конфликта, говорится в сообщении МИД королевства, опубликованном в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Внешнеполитическое ведомство страны опасается скатывания палестино-израильской ситуации к более опасной эскалации.

МИД Саудовской Аравии также осудил любые нападения на мирных жителей.

«Необходимо прекратить эскалацию, возродить мирный процесс и окончить оккупацию», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, ранее Министерство иностранных дел России отреагировало на эскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Российское ведомство призвало все стороны проявлять максимальную сдержанность.