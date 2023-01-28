Херсон, 28 января, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Днём 28 января ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. По городу было выпущено 17 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом журналистам сообщил представитель экстренных служб региона.

Андрей Рубцов/ТАСС Новая Каховка

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населённых пунктов левобережья Херсонской области», ― указал представитель.

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Он уточнил, что обстрел Новой Каховки был зафиксирован в 14:50. В результате обстрела пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации, находящиеся на территории «соколовского» больничного городка.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую ночь 28 января Вооружённые силы Украины выпустили по населённым пунктам в Херсонской области 18 снарядов из ствольной артиллерии. Под огнём оказалась гражданская инфраструктура в Алёшках, Новой Каховке, Казачьих Лагерях, Рыбачьем.

Днём ранее по Новой Каховке было выпущено четыре снаряда.