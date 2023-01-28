Нью-Йорк, США, 28 января, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Трое участников антирасистской акции в Нью-Йорке были задержаны правоохранителями. Об этом 28 января сообщает телекомпания NBC.

Steve Sanchez/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция Нью-Йорка

По данным журналистов, акция проходила 27 января. В ней участвовали более 250 человек. Протестующие провели шествие, на котором выступали против расистских предубеждений в полиции и требовали наказать правоохранителей, у которых при задержании умер афроамериканец Тайр Николс.

Сообщается, что один из задержанных якобы пытался разбить стекло автомобиля полиции. О другом сообщается, что он якобы бил кулаками правоохранителя. Причины задержания третьего мужчины не сообщаются.

Напомним, Николс погиб 7 января в Мемфисе, когда пытался сбежать во время задержания за нарушение ПДД. Протесты в США начались после того, как в Сети опубликовали видео задержания. На нём видно, как сотрудники полиции в течение нескольких минут наносили удары задержанному, в том числе после применения к нему электрошока. Пятерым правоохранителям предъявили обвинение в убийстве.