Рим, 28 января, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что готов дать показания о финансовых нарушениях в итальянском футбольном клубе «Ювентус», пишет газета La Gazzetta dello Sport.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Криштиану Роналду

Причиной для расследования стал тот факт, что игроки «Ювентуса», отказавшись от части своей заработной платы во время пандемии коронавируса, как выяснилось, после подписали соглашения, позволившие получать им зарплату в полном объеме без уведомления Международной федерации футбола (ФИФА).

В газете сообщается, что итальянский клуб должен выплатить Роналду €19,5 млн.

Ранее Криштиану Роналду отказывался давать показания.

Напомним, 20 января «Ювентус» лишили 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии из-за финансовых нарушений. От футбольной деятельности отстранили экс-президента Андреа Аньелли, бывшего исполнительного директора команды Маурицио Арривабене и бывшего спортивного директора Фабио Паратичи.