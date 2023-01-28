Москва, 28 января, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок в ходе заседания ПАСЕ о том, что страны Запада ведут войну против России, говорит о том, что она является «полной и полезной дурой». Так прокомментировал слова главы немецкого внешнеполитического ведомства Бербок заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Kay Nietfeld/dpa/ТАСС Анналена Бербок

«Броская фраза: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга». Разве это не здорово, когда министр иностранных дел Германии такая полная и полезная дура?» — написал Медведев в своем Twitter.

Напомним, одной из первых на фразу Анналены Бербок в ходе заседания ПАСЕ 24 января о том, что страны Европы «ведут войну против России», обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат заявила, что вкупе с высказываниями Ангелы Меркель о том, что страны Запада с помощью Минских соглашений укрепляли Украину, «речь идёт о заранее спланированной против России войне».

В Германии после сказанного призвали Анналену Бербок уйти в отставку. Об этом говорится в заявлении лидера оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупаллы. Потребовал комментариев от Бербок и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

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