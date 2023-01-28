Прага, 28 января, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил генерала армии в запасе Петра Павела с победой на выборах главы республики. Об этом он заявил в своём выступлении 28 января.

Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Петр Павел

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«Очень важно, что в Пражском граде будет человек, который намерен не разъединять, а объединять общество», ― подчеркнул Фиала.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Чехии состоялись президентские выборы. К избирательным урнам для совершения волеизъявления пришли свыше 60% избирателей. В настоящее время начался подсчёт голосов. Никаких серьёзных инцидентов в ходе избирательного процесса зафиксировано не было.

По предварительным данным, лидером по итогам выборов стал отставной генерал, бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел. После подсчёта 5,88% голосов избирателей он набрал 53%. У второго кандидата экс-премьера Чехии, миллиардера Андрея Бабиша 46,98% голосов.