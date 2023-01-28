Прага, 28 января, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Инаугурация избранного президента Чехии Петра Павела состоится в марте. Об этом 28 января сообщила спикер парламента Маркета Пекарова-Адамова, выступая по чешскому телевидению.

EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС Петр Павел

Церемония пройдет в Пражском граде 9 марта 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, лидером Чехии при подсчете голосов избирателей стал экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел. После подсчета 5,88% голосов он набрал 53%.