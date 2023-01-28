Ереван, 28 января, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Армия во многом опирается на институт офицера, поэтому реформа армии Армении будет направлена на то, чтобы офицеру не приходилось «сводить концы с концами». Об этом 28 января заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на совещании с высшим офицерским составом вооружённых сил.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«В Республике Армения семья офицера должна жить благополучно. Это наша тактическая цель, и мы будем ей руководствоваться. Но быть офицером — значит обладать особыми качествами, быть офицером — значит осознавать особую миссию и владеть профессиональными, специальными профессиональными навыками», — сказал Пашинян.

Он заявил, что реформа будет направлена на достижение этих двух связанных направлений. По словам премьер-министра страны, в приоритете будет развитие навыков офицеров и улучшение условий жизни его семьи, включая социальное обеспечение, жильё и образование для детей.

«Но хочу ещё раз повторить, что армия нужна нам не для войны, а для мира, поэтому реформы вооружённых сил важны для нас, прежде всего, для продвижения принятой правительством мирной повестки дня», — заявил Пашинян.

Напомним, в Армении 28 января отмечают 31-ю годовщину национальной армии.