Вашингтон, 28 января, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Против американского рэпера Канье Уэста выдвинуто обвинение после того, как он выхватил и разбил телефон женщины, снимавшей его на камеру. Об этом сообщает TMZ.

David Shankbone Канье Уэст

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Инцидент произошёл после футбольного матча с участием дочери Уэста Норт 26 января. На кадрах ролика видно, как музыкант разговаривает с двумя незнакомцами. Он просит не снимать его, когда он проводит время с детьми.

Уэст, направляясь к своему автомобилю, заметил, что его снимает на мобильный телефон женщина. Она пыталась возразить, заявив, что может снимать рэпера из-за того, что он знаменитость и должен быть готов к подобному вниманию. Однако рэпер полез в машину, чтобы забрать телефон у женщины, а затем разбил его об асфальт.

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Теперь против музыканта выдвинуты обвинения в нападении и применении силы против пострадавшей, которая написала на него заявление в полицию округа Вентур (Калифорния), сообщает британский таблоид Daily Mirror.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года рэпер Канье Уэст был выдворен из офиса американского производителя обуви Skechers после того, как музыкант заявился туда с неожиданным визитом и вёл съёмку, не получив на это разрешения представителей компании.

Напомним, ранее Уэст открыто признался в своих симпатиях к главарю нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Он также указал, что пора перестать использовать слово «зло» по отношению к нацистам.