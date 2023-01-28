Москва, 28 января, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Фигуристка Вероника Жилина назвала великими спортсменами представителей сборной России по фигурному катанию. Об этом она рассказала журналистам 28 января после выступления на Кубке Московского спорта.

Автор: Владимир Песня. РИА Новости Вероника Жилина

«Мне очень хотелось бы посоревноваться с великими спортсменами. Я считаю великими спортсменами всю нашу взрослую сборную», — сказала 14-летняя фигуристка.

Вероника Жилина также добавила, что ей было бы без разницы, в какой команде выступать.

Говоря о подготовке к первенству России в Перми, спортсменка рассказала, что собирается выложиться на максимум, прокатать чисто короткую и произвольную программу.

«Пока оставляем тот же набор прыжков. А что будет в следующем — пока секрет», — сказала Жилина.

В настоящее время юная спортсменка готовится к первенству страны на базе в Новогорске.