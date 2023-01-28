Донецк, 28 января, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли Горловку и Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрелы Горловки со стороны ВСУ были зафиксированы в 16:40 (совпадает с мск) и 16:55 и в ходе них по городу было выпущено шесть и восемь снарядов калибра 155 мм соответственно.

Также отмечается, что в 17:04 ВФУ выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка подверглись обстрелам со стороны ВФУ.