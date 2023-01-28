Стокгольм, 28 января, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что процесс вступления королевства в Североатлантический альянс приостановлен в связи с прошедшими акциями по осквернению Корана, что вызвало ярость у представителей Анкары.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«События последних нескольких недель временно приостановили процесс вступления Швеции в НАТО. <…> Само собой, на данный момент мы рассчитываем развить эту тему на саммите в Вильнюсе, который пройдет летом», — цитирует Билльстрема шведская газета Expressen 28 января.

Напомним, что главы МИД стран НАТО намерены подготовить очередной саммит альянса, который пройдет в Вильнюсе (Литва) 11–12 июля 2023 года.