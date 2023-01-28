Берлин, 28 января, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Граждане Германии призывают к отставке министра иностранных дел страны Анналены Бербок после ее заявления в Совете Европы о России, пишет Exxpress.

Алексей Майшев/РИА Новости Анналена Бербок

Выступая в Совете Европы, глава МИД Германии заявила: «Мы ведем войну против России». Эти слова, как пишет Exxpress, подтверждают, что страны ЕС, включая Германию, являются прямыми участниками конфликта на Украине, ведя борьбу против России.

После этого заявления власти Германии попытались сгладить напряженность, сделав официальное заявление, что НАТО и Германия не являются участниками конфликта, хотя и оказывают поддержку Киеву.

В политических кругах Германии зазвучали обвинения в адрес Бербок о том, что она представляет огромную угрозу для безопасности страны, а также ставит под угрозу существование государства своим «непрофессиональным и бесцеремонным поведением».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала ответить немецкого посла в Москве за слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что её страна вместе с другими «воюет с Россией».