Москва, 28 января, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В ходе обстрела населённого пункта Новоайдар Луганской Народной Республики, который ВСУ совершили утром 28 января, одна из ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS, попала в здание больницы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Александр Река/ТАСС Последствия обстрела Новоайдарской районной больницы и поликлиники

При этом отмечается, что вооружённые формирования Украины намеренно били по зданию медучреждения, где гражданскими и военными медиками на протяжении многих месяцев оказывалась необходимая медицинская помощь местному населению и военнослужащим.

«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», ― говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима», ― подчеркнули в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), обстрел Новоайдара со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:40 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS.